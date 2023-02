Auf den ersten Blick scheint der selbst eingebaute "Urlaubsmodus" von WhatsApp widersprüchlich. Warum sollte schließlich ausgerechnet ein Messenger-Dienst eine Funktion anbieten, die seine Nutzung einschränkt? Doch das bereits 2021 getestete Feature liegt voll im Trend der sozialen Netzwerke, dem digitalen "Overload" der Nutzerinnen und Nutzer entgegenzusteuern. Bevor WhatsApp& Co Mitgliederschwund in Kauf nehmen, bieten sie lieber einen weichen Entzug an. Lesen Sie hierzu auch die Verbergungsfunktion von WhatsApp.

Offiziell heißt die Ruhe-Funktion von WhatsApp "Chats im Archiv lassen", die meisten Nutzer nennen sie aber einfach "Urlaubsmodus". Es handelt sich im Prinzip um eine Erweiterung der schon länger bestehenden Stummschalt-Funktion, die verhindert, dass Nachrichten auf dem Bildschirm aufploppen. In der Chat-Übersicht tauchen diese allerdings wie gewohnt auf. Der WhatsApp "Urlaubsmodus" verhindert das. Doch wie aktiviert man die Funktion und welche Vorteile hat sie?

Unterschied zu WhatsApp-Stummschalten: Wie funktioniert der "Urlaubsmodus"?

Der sogenannte WhatsApp "Urlaubsmodus" ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, einzelne Chats oder Gruppen während einer Auszeit auszublenden. Statt angezeigt, werden sie archiviert und können zu einem späteren Zeitpunkt manuell eingesehen werden. Doch wie unterscheidet sich das Archivieren von Nachrichten vom bekannten Stummschalten? Der größte Unterschied: Auch in der Chat-Übersicht für neue Nachrichten wird etwa ein Gruppenchat, bei dem der Urlaubsmodus eingeschaltet ist, gar nicht mehr angezeigt. Nutzerinnen und Nutzer werden also weder über Push-Nachrichten noch bei Öffnen der App über neue Nachrichten informiert. Lediglich an einer Zahl in der Archiv-Zeile kann eingesehen werden, wie viele ungelesene Nachrichten sich im Archiv gesammelt haben. Lesen Sie auch: Whats App auf eine neues Handy übertragen.

Wie aktiviert man "WhatsApp-Chats archivieren"

Zunächst müssen in der App ein oder mehrere Chats ausgewählt und gedrückt gehalten werden

Nun erscheint oben rechts eine Leiste mit vier Symbolen mit den Optionen: Pin, Stumm stellen, Ordner und das Drei-Punkte-Menü für weitere Optionen.

Hier klicken Sie auf das "Ordner"-Symbol mit dem nach unten zeigenden Pfeil. Der Chat ist nun archiviert und wird nur noch im Archiv angezeigt.

Zusatzfunktion: Mehr Bilder versenden im "Urlaubsmodus"

Vor kurzem wurde der WhatsApp-"Urlaubsmodus" vom Messenger-Dienst weiter optimiert. Laut dem Online-Portal inside-digital.de sollen Nutzerinnen und Nutzer der App im "Urlaubsmodus" durch die Archivierungsfunktion mehr Ruhe vor eintrudelnden Nachrichten haben und gleichzeitig mehr Fotos aus dem Urlaub an einen Kontakt senden können. Die Kapazität von 30 Bildern soll nun auf 100 Fotos aufgestockt worden sein.