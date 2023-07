Warum nicht einfach mal selbst anpacken? Das denken sich die vier Teilnehmer-Teams bei "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge". In der Dokutainment Serie haben die Paare sechs Wochen Zeit, um aus einem sechs-Zimmer-Rohbau etwas ganz besonderes zu machen. Für den oder die Gewinnerin springen dann sogar noch 50.000 Euro heraus. Die Teams müssen kreativ werden, um neue Ideen zu entwicklen und dann auch umsetzen zu können. Außerdem wohnen, arbeiten und essen die Teams auch 24 Stunden auf dem Bau. Eine gute Kommunikation kann also ebenfalls entscheidend sein.

Renoviert werden Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie ein Raum, der nach eigenen Ideen ausgestattet werden darf. Jede Folge wird jeweils eins der insgesamt sechs Zimmer saniert, renoviert und eingerichtet. Am Ende jeder Folge müssen sich die Teams einer Fachjury stellen. Detlef Steves, Architekt Alexander Pieper und Retail Design Consultant Kristina Ströh bewerten dann die Ergebnisse. Das Team mit der schlechtesten Bewertung muss die Show verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld. Moderiert wird die Sendung von Eva Brenner.

Der Start von "Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge"

Der Startschuss für die Show "Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge" fällt Ende Juli 2023. Am Dienstag, dem 25. Juli 2023, starten die Umbauarbeiten für die vier Teams. Auf RTL+ ist die erste Folge bereits am 18. Juli 2023 verfügbar.

"Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge": Sendetermine

Jede Folge wird bei "Wettkampf in 4 Wänden" ein Zimmer renoviert, umgestaltet und dekoriert. Nacheinander stehen Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie ein Raum, der nach eigenen Ideen ausgestattet werden darf, an. Dementsprechend wird es sechs Folgen geben. Hier finden sie nocheinmal alle Sendetermine auf einen Blick.

Folge 1: Dienstag, 25. Juli 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 1. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 8. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 15. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 22. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 29. August 2023, 20.15 Uhr

"Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge": Übertragung im TV und Stream

Die sechs Folgen "Wettkampf in 4 Wänden" werden von RTLübertragen. Die Produktion von Good Times läuft immer dienstags um 20.15 Uhr im TV. Die Folgen kann man sich immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ ansehen.

Wiederholung von "Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge"

Eine Wiederholung der Show oder einzelner Folgen im Fernsehen ist bisher nicht bekannt. Auf RTL+ stehen die Folgen allerdings nicht nur eine Woche vor TV-Ausstrahlung sondern auch danach noch zur Verfügung. Aktuelle kostet das RTL+ Abo 6,99 pro Monat (Stand Juli 2023).

"Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge": Das sind die Teams

In der Show "Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge" treten vier Paare gegeneinander an. Unterstützt werden sie natürlich von ihren Teams, die ihnen bei den Umbauarbeiten unter die Arme greifen. Dieses Mal dabei sind diese Teams: