In Baden-Württemberg wird es heute wieder sehr warm. Auf bis zu 32 Grad Celsius können die Temperaturen am Rhein klettern. Für den Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD)eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Nicht alleine die Hitze, sondern auch Unwetter und Gewitter dürften Menschen in Baden-Württemberg heute und im Laufe der Woche zu schaffen machen. Wie das Wetter wird, wo der DWD warnt und worauf zu achten ist, ein Überblick.

Hitze in Baden-Württemberg: Wovor der DWD warnt

Am Dienstag warnt der DWD ab dem späten Nachmittag zunächst vor allem in den Mittelgebirgen, später auch abseits davon vor Unwettern durch schwere Gewitter. Es soll sehr heiß werden, bei Temperaturen von 30 bis 37 Grad. Für das Mittelgebirge warnt der DWD zudem vor starker körperlicher Belastung durch die Hitze. Bei Gewittern gebe es verbreitet Sturm-, örtlich sogar Orkanböen.

Wetter in Baden-Württemberg: Der Donnerstag bringt ein bisschen kühlere Temperaturen

Am Mittwoch wird es laut Wetterdienst wechselnd bewölkt, in der Süd- und Südosthälfte rechnen die Experten mit Schauern und Gewittern. Im weiteren Verlauf werde es von Nordwesten kommend zunehmend freundlich, in Oberschwaben soll es weiterhin wolkig werden, mit Schauern und Gewittern. Erwartet werden Temperaturen von 22 Grad in hohen Lagen bis 29 Grad am Rhein, Neckar und an der Tauber.

Der Donnerstag soll zumindest etwas Abkühlung bringen. Lediglich im äußersten Südosten seien einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die Maximaltemperaturen betragen zwischen 22 Grad im Bergland und 28 Grad im Rheintal. Es weht laut DWD ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, in Böen frisch bis stark.

Übrigens: Bei den hohen Temperaturen ließ es sich am Wochenende vielerorts bis tief in die Nacht gut feiern.