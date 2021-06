vor 3 Stunden Stuttgart Gewitter und Starkregen im Südwesten gemeldet - Karlsruhe wohl weniger betroffen

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich zur Mitte der Woche erneut auf kräftige Gewitter einstellen. Lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. In kurzer Zeit können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Extremfällen sogar bis zu 80 Liter. Auch kleinkörniger Hagel und Windböen seien möglich. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 19 und 26 Grad. In Karlsruhe kann es zwar zu Gewittern kommen, aber eine Warnung wurde nicht herausgegeben.