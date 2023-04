Ostern kommt in diesem Jahr einer Wundertüte gleich. Nicht nur für die Kinder, die schon der Eiersuche samt versteckter Geschenke entgegenfiebern. Denn auch beim Wetter scheint während der Festtage noch alles drin zu sein. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net, spricht sogar von "einem richtigen Wetter-Chaos", das der Osterhase Deutschland beschert.

"Der Spätwinter lässt noch nicht locker, das klassische April-Wetter geht bis zum Oster-Wochenende weiter", prognostiziert er. Soll heißen: Die Temperaturen fahren Achterbahn, es geht rauf und runter– nur ohne Looping. "Auch jetzt in der Kar-Woche wird es richtig kalt werden", sagt Jung am 3. April 2023 - für die aktuelle Jahreszeit sogar zu kalt. Bis Ostern sei verbreitet auch mit Nachtfrost zu rechnen. Trotz der Kälte könnte es dem Experten zufolge aber mehr Sonnenschein und weniger Wolken sowie Regen geben.

Oster-Wetter in Deutschland: Warme und kalte Luftmassen rangeln um Vorherrschaft

Warum sich eine Vorhersage für die Wetter-Experten derzeit so schwierig gestaltet, erklärt Jung mit der Großwetterlage in der Übergangszeit zwischen Winter und Sommer: "Da kommen schon die warmen Luftmassen aus Südwest-Europa zu uns, zugleich sind aber die kalten Luftmassen immer noch sehr nah. Und deswegen gibt es dieses große Gerangel dieser beiden führenden Luftmassen."

Anders als bereits zuvor für die Mitte des Landes errechnet, wird es am Ostersonntag offenbar doch keine geschlossene Schneedecke geben. Möglich sei "vielleicht mal ein Graupelschauer". Doch Jung gibt zu bedenken: "Das wird noch ein paar Mal hin- und hergerechnet werden." Er sieht "viel Überraschungspotenzial", weiße Ostern seien keineswegs ausgeschlossen.

Wie Jung am Montag, 3. April 2023, mitteilte, ist am Karfreitag in höheren Lagen teils mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen. Die Temperaturen klettern höchstens auf zwölf Grad. Auch am Samstag dürfte es dem Meteorologen zufolge nicht besonders warm werden. Er sagt Wolken und Höchstwerte von bis zu elf Grad voraus. Das Oster-Wetter ist immer noch etwas "undurchsichtig", aber es wird kalt. Am Ostersonntag schwanken die Temperaturen zwischen sechs und elf Grad. Zudem seien "ein paar Regengüsse möglich". Am Ostermontag wird es noch ein bisschen kühler, mit bis zu acht Grad. Dafür soll es weitgehend trocken bleiben. So richtig frühlingshaft wird Ostern laut Jung aber nicht.

"Hin und Her der Temperaturen" hält bis Ostern an

Ein Ende der Temperaturschwankungen ist auch laut Jan Schenk noch nicht abzusehen. "Das Auf und Ab vom Wetter geht weiter", erklärt der Meteorologe vom Weather Channel: "Solange der Jet auf dieser Höhe liegt und Deutschland trifft, wird es auch so weitergehen mit dem Hin und Her der Temperaturen, mindestens mal bis Ostern, vielleicht sogar noch ein bisschen länger."

Er fokussiert sich vor allem auf die Tage der Kar-Woche, die augenscheinlich "unterdurchschnittlich kühl wird. Das könnte bedeuten, dass wir auch sowas wie vielleicht Schneeschauer haben werden, vielleicht werden wir auch sowas haben wie nochmal Bodenfrost." Deutschland müsse in diesen Tagen durch ein "Kältetal", auch der Karfreitag werde wohl eher kühl.

Doch während des Oster-Wochenendes soll es dann bergauf gehen: "In Richtung Ostermontag– so sieht es aktuell aus – wird es immer wärmer werden." Ein Fest wird das Wetter aber allem Anschein nach keineswegs. "Die Maximalwerte sind dann wohl nur einstellig", prognostiziert Schenk und warnt: "Solche Wetterlagen neigen zu starken Schauern, neigen auch vielleicht zu Schneeschauern."

Laut dem Weather Channel stehen die Chancen auf sonnige und trockene Ostern im Westen und Norden Deutschlands etwas besser. Doch auch hier kann es am Oster-Wochenende zeitweise aus dichten Wolken regnen. Abhängig vom Sonnenschein kann es regional große Temperaturunterschiede geben: Entlang des Rheins sind bei Sonnenschein beispielsweise bis zu 15 Grad möglich. Gleichzeitig können die Temperaturen im Südosten bei trübem Wetter nur auf fünf Grad klettern.