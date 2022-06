Karlsruhe vor 1 Stunde

Wetter in Karlsruhe und Baden-Württemberg: DWD warnt vor erneuter Hitzewelle und vor Gewittern

Nach dem heißen Wochenende müssen die Bewohner von Baden-Württemberg wohl auch in dieser Woche mit extremeren Wetterereignissen rechnen. So kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die neue Woche unter anderem starke Gewitter und eine enorme Wärmebelastung vom Oberrhein bis zum Bodensee an. Eine Hitzewarnung für Montag, den 20. Juni, wurde unter anderem für die Kreise Emmendingen, Konstanz und Waldshut ausgesprochen. Der Kreis Karlsruhe wurde in der Mitteilung des DWD nicht genannt.