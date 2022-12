Karlsruhe vor 1 Stunde

Wetter in Karlsruhe: Kaltes Wochenende, milder Montag

Schnee, Eis, Kälte. Der Dezember in Karlsruhe hat es in sich. Zumindest im Vergleich zu den sonst eher milden Dezembern in den Vorjahren. Sogar geschneit hat es inzwischen! Auch am Wochenende wird es weiterhin kalt und glatt bleiben, weshalb der Deutsche Wetterdienst auch eine amtliche Warnung vor Frost und geringer Glätte herausgegeben hat. Ab kommender Woche soll es dann wieder wärmer werden.