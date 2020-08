Der Regen klingt im Südwesten langsam ab - auf freundlicheres Wetter können sich am Dienstag vor allem die Menschen im Norden Baden-Württembergs freuen. Für Karlsruhe werden zum Wochenende wieder Temperaturen über 30 Grad erwartet.

Am Vormittag regne es südlich der Alb noch verbreitet, im Allgäu auch kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen Schauer und Gewitter jedoch immer weiter in den Süden, gegen Abend dürfte es überall weitgehend trocken werden. In Nordbaden zeige sich vorübergehend auch die Sonne. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 15 Grad im Allgäu und 24 Grad am Rhein erwartet.

Am Mittwoch kehrt dann der Sommer ins Land zurück: Die Meteorologen erwarten einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, dazu wieder deutlich wärmere Temperaturen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Land- und Stadtkreis Karlsruhe ab Freitag wieder heiße Temperaturen: Am Freitag wird eine starke Wärmebelastung mit gefühlten Temperaturen von über 32 Grad erwartet. Die Hitze soll bis einschließlich Montag anhalten, so die Prognose.