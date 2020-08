vor 1 Stunde Karlsruhe Wenn die Oberleitung defekt ist: Neuer "Helfer" in der Karlsruher Bahnen-Flotte

Ein ganz besonderes Fahrzeug ist an nun auf den Schienen in und um Karlsruhe unterwegs: ein neues Oberleitungsfahrzeug. Tritt ein Schaden an den Leitungen auf, kann dieser bis zu einer Höhe von 14 Metern behoben werden.