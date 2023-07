Ein Ausflug in ein fremdes Land und plötzlich meldet sich die Blase: Wer aufs Klo muss, kann im Urlaub - aber mitunter auch in Deutschland - buchstäblich vor einem Rätsel stehen. Was bedeutet die Beschriftung der Klotüre in der jeweiligen Landessprache, und was sollen diese Zeichen? Ein Überblick über WC-Beschriftungen und ihre Bedeutung.

Klo-Beschriftung im Urlaub: So findet man die richtige Tür

Symbole, unbekannte Sprachen oder gar Rückgriffe in die Genetik:Hier kommen ein paar nützliche Hinweise, die Licht in den Toiletten-Dschungel bringen sollen. Los geht es mit einem Kreis und einem Dreieck. Diese Symbole sind vor allem in Polen an einigen Toilettentüren zu finden. Was aber bedeuten sie? Der Ursprung ist unklar, es gibt jedoch Theorien. In einer davon heißt es, die Symbole spiegelten die Körperformen des jeweiligen Geschlechtes - Kreis für die Damen, Dreieck für die Herren. Eine andere besagt, die Symbole leiteten sich von den Planeten Venus (Symbol für Weiblichkeit) und Mars, dem Symbol des männlichen Geschlechts, ab.

Fies wird es, wenn die Toilettentüren mit einem XX und einem XY gekennzeichnet sind. Diese Buchstaben greifen auf die DNA des Menschen zurück. Genauer: Es handelt sich dabei um die Geschlechterchromosomen für Männer und Frauen. Normalerweise haben Frauen zwei X-Chromosomen und Männer ein X- und ein Y-Chromosom.

Katalonien: "Dones" und "Homes" können für Verwirrung auf der Toilette sorgen

In Katalonien gibt es ein ganz eigenes System zur Beschriftung der Toiletten. Dort sind mitunter die Bezeichnungen "Dones" und "Homes" auf der Türe zu finden. Dones steht für die Frau und hinter Homes steckt die Bezeichnung für die Herrentoilette.

Sprachliche Eigenheiten finden sich auch in Irland. Wer denkt, dort ausschließlich mit seinen Englisch-Kenntnissen zurecht zu kommen, der täuscht sich. Denn auf der Insel wird im Alltag teils immer noch auf die irisch-gälische Sprache zurückgegriffen. Um die Toilette in einem Pub oder einem Restaurant zu finden, muss man nach der Bezeichnung "Leithris", das bedeutet Toilette, Ausschau halten. Fir und Mná auf den Toilettentüren bedeuten Männer- und Frauen-WC.

Gängige Toiletten-Beschriftungen in anderen Ländern

Auch ganz ohne Symbole können die einzelnen Bezeichnungen für das WC in anderen Ländern verwirrend sein. Eine Auswahl an gängigen Beschriftungen im Urlaub:

Großbritannien : Lavatory für die Toilette allgemein

: Lavatory für die Toilette allgemein USA : Restroom für die Toilette allgemein, she/he, Female/Male für die Geschlechter

: Restroom für die Toilette allgemein, she/he, Female/Male für die Geschlechter Frankreich : Femmes (Frauen)/Hommes (Männer) oder Mesdames (Frauen)/Messieurs (Männer) für die Geschlechter

: Femmes (Frauen)/Hommes (Männer) oder Mesdames (Frauen)/Messieurs (Männer) für die Geschlechter Italien : Bagno für die Toilette allgemein, Signore (Männer)/Signora (Frauen) für die Geschlechter

: Bagno für die Toilette allgemein, Signore (Männer)/Signora (Frauen) für die Geschlechter Spanien : Baño für die Toilette allgemein, Señoras (Frauen)/Caballeros (Männer) für die Geschlechter

: Baño für die Toilette allgemein, Señoras (Frauen)/Caballeros (Männer) für die Geschlechter Türkei : Tuvalet für die Toilette allgemein, Bayan (Frauen)/Bey (Männer) für die Geschlechter

: Tuvalet für die Toilette allgemein, Bayan (Frauen)/Bey (Männer) für die Geschlechter Tschechien: Mužy (Männer)/Ženy (Frauen) für die Geschlechter

Ein wenig Entwirrung im Toiletten-Dschungel sorgen seit einigen Jahren Unisex-Toiletten. In einigen öffentlichen Einrichtungen oder auch Restaurants gibt es sie bereits. Wie sie richtig beschriftet werden, darüber herrscht aber oft noch keine Einigkeit. Ein Zeichen ist etwa das Transgender-Symbol: eine Mischung aus Venus-, Mars- und einem weiteren Symbol, welches transgender oder nicht binäre Menschen repräsentieren kann.

Übrigens: Im Urlaub kann einen nicht nur die Frage nach der richtigen Klo-Tür umtreiben, auch die Frage, ob nach dem Check-out noch im Hotel gefrühstückt werden darf, stellen sich einige Reisende. Die Antwort ist ein klares Nein.