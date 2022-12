Karlsruhe vor 3 Stunden

Saisonbeginn in Karlsruhe: Startet Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo bei Hallen-EM?

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wird voraussichtlich auch in der Halle auf Titeljagd gehen. "Ich überlege auch, die Hallen-EM in Istanbul mitzumachen", sagte die 28 Jahre alte Leichtathletin der LG Kurpfalz am Dienstag in Karlsruhe. Die europäischen Titelkämpfe werden vom 2. bis 5. März in der türkischen Metropole veranstaltet. Den Saisoneinstand will sie am 27. Januar beim ersten Meeting der World-Indoor-Tour in Karlsruhe geben.