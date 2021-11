Auch nach Schließung der Impfzentren haben Karlsruher Bürger die Möglichkeit sich bei verschiedenen Impfangeboten in der Fächerstadt impfen zu lassen. Auch in den nächsten Tagen wird es Sonderaktionen geben.

So sei das Impfen beim Shoppen im ECE Center Ettlinger Tor noch bis einschließlich Samstag, 20. November, möglich. Außer samstags (10 bis 15 Uhr), können sich Impfwillige werktags täglich zwischen 14 und 19 Uhr impfen lassen.

"Zudem findet am Mittwoch, 10. November, von 10 bis 16 Uhr eine Impfaktion im Gartensaal des Schlosses (Schlossbezirk 10) statt. Zusätzlich ist ein Impfteam am Donnerstag, 11. November, sowie am Donnerstag, 18. November, von 14 bis 19 Uhr in der Mensa der Dualen Hochschule (Erzbergerstraße 121) vor Ort. Weitere Aktionen werden regelmäßig unter impfen-ka.de veröffentlicht", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.