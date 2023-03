Karlsruhe vor 1 Stunde

Weiterer Post-Streik: Briefe und Pakete werden wohl auf sich warten lassen

Bei der Deutschen Post wird es im Zeitraum vom 2. bis 4. März wieder zu Warnstreiks kommen, wie eine Mitteilung der Dpvkom an die Presse verrät. Gestreikt werden soll in den Niederlassungen in Karlsruhe, Mannheim und Ravensburg. Viele Brief- und Paketsendungen im Südwesten Deutschlands werden also in den kommenden Tagen nicht ausgeliefert.