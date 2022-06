von (ps/vem)

Da die Keimbelastung bei den Wasserspielen am Marktplatz noch zu hoch ist, müssen Mitarbeiter des Gartenbauamts am morgigen Freitag erneut das Leitungssystem reinigen.

So schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung:

"Die Quelle der Keimbelastung ist nach Mitteilung des Gartenbauamts weiterhin im System. Um die Verschmutzungen auszuwaschen, werden die Wasserspiele und deren Leitungssystem mehrmals mit Wasser durchgespült. Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich des Fontänenfeldes abgesperrt. In der kommenden Woche soll eine Spezialfirma die Anlage reinigen und desinfizieren. Das Gartenbauamt will danach so bald wie möglich die Wasserspiele wieder in Betrieb nehmen."