vor 1 Stunde Karlsruhe Weiße Weihnachten in der Fächerstadt? Karlsruher Meteorologe gibt Prognose ab

Weihnachten, das Fest der Liebe. Bei Lebkuchen und Plätzchen nehmen sich viele Zeit für ein wenig Besinnlichkeit und nehmen Abstand vom sonst so hektischen Alltag um am 24. Dezember Geschenke im Kreis der Familie auszutauschen. Und was fehlt zu einem perfekten Weihnachtsabend? Richtig: Schnee! In unserem Schnee-Ticker gibt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr wöchentlich, bis Heiligabend seine Einschätzung zu möglichen weißen Weihnachten ab.