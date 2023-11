Der Streckenabschnitt ab der Kreuzung Weinbrennerplatz über die Haltestelle Kühler Krug bis zum Gleisviereck Entenfang ist ab Montag, 13. November, 3.30 Uhr bis Samstag, 25. November, 1 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Karlsruher Auto-Verkehr, und damit auch alle Busfahrten, ist von der Sperrung nicht betroffen.

Bild: Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Auf dem gesperrten Streckenabschnitt wird für die Fahrgäste ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Der SEV verkehrt tagsüber im 20-Minuten-Takt, erklären die VBK. Um den Umstieg von der Linie 5 am Weinbrennerplatz zu erleichtern, hält diese Linie in Fahrtrichtung Kühler Krug zusätzlich an der alten Haltestelle in der Gartenstraße.

Strecke des Schienenersatzverkehrs (SEV)

Von der Haltestelle Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle Parkbucht in der Gartenstraße) kommend, über Gartenstraße, Steinhäuserstraße, Schwindstraße und Lorenzstraße zurück zur Haltestelle Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle am Bahnsteig in der Gartenstraße) – Kriegsstraße – Haltestelle Hübschstraße – Haltestelle Kühler Krug – Südtangente B10 – Abfahrt Nr. 7 (Richtung Entenfang) – Haltestelle Entenfang (Ersatzhaltestelle in der Weinbrennerstraße).