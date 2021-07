vor 51 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Weil "Regierung komplett versagt" hat: AfD- Bundestagskandidat Marc Bernhard aus Karlsruhe will erneut nach Berlin

Mit dem Slogan "Deutschland, aber normal" stellt sich der Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard von der AfD erneut für die diesjährige Bundestagswahl auf. Zum Wahlkampfauftakt in Karlsruhe fand am gestrigen Donnerstag eine erste Veranstaltung der Partei im Gemeindezentrum in Stupferich statt, die von knapp 40 Teilnehmern besucht wurde. Dabei wird klar: Bernhard, der sich gute Chancen dabei ausrechnet, erneut nach Berlin zu dürfen, will vor allem der "Klimahysterie" der anderen Parteien Einhalt gebieten. Denn die sei Auslöser für viele Konflikte, die in Zukunft auf Deutschland zukommen würden.