vor 3 Stunden Stuttgart Kretschmann: Schließung von Weihnachtsmärkten und Clubs "ziemlich sicher"

Weihnachtsmärkte, Clubpartys, Stadionbesuche - mit all dem soll noch diese Woche Schluss sein im Südwesten. Das kündigte Ministerpräsident Kretschmann noch vor der Bund-Länder-Schalte am Dienstag an.