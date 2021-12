Mindestens die Hälfte der gängigen Weihnachtslieder bezieht sich auf Schnee. Eine samtig glänzende Winterlandschaft ist so sehr in den Köpfen der Menschen verankert, dass Schnee kaum mehr aus ihrem Bild von Weihnachten wegzudenken ist. Leider musste man sich ihn in den letzten Jahren immer häufiger eher zu Weihnachten hinzudenken. Wie Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr bestätigt, stehen die Chancen auch 2021 eher gegen weiße Weihnacht.

23. Dezember

Bis zum Oberrhein schaffe es die Kaltluft sicher nicht, bestätigt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr seine Prognose des vergangenen Montags. Über ein glitzerndes Schneegestöber, das sich zur Weihnachtszeit über Karlsruhe legt, könne man sich aller Voraussicht nach also nicht freuen. Grund dafür seien die wandernden Hoch- und Tiefdruckgebiete.

"Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet Anni, das für den Frost der vergangenen drei Tage verantwortlich war, verlagert sich weiter nach Südosten und verliert seinen Einfluss", erklärt Mühr. Gleichzeitig übernehmen "die Tiefdruckgebiete die Wetterregie und führen zunehmend milde Meeresluft durch den Großraum Karlsruhe und den Südwesten." Das bedeute nicht nur kein Schnee an Weihnachten, sondern auch langfristigere Plusgrade.

"Bei uns setzt sich - wenn auch zögerlich - ein Nachschub an feuchter und milder atlantischen Luft durch. Und reißt auch in den kommenden Tagen nicht ab. Somit treten überall im Raum Karlsruhe positive Temperaturen auf, auch in den Nächten bleibt es meist frostfrei." Weiße Weihnacht bleib also auch 2021 für Karlsruhe eher ein Traum.

20. Dezember

Viele Menschen in Karlsruhe sehnen es herbei: Kalte Nächte in denen die Flocken munter hinabrieseln. Eine weiße Fächerstadt die im Weihnachtsmorgen glitzert. Doch ist das nur ein schöner Traum oder stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht? ka-news.de fragt den Karlsruher Diplom-Meteorologen Bernhard Mühr. Tatsächlich: "Jetzt setzt sich erst mal etwas kältere Luft bei uns durch, die das neblig-trübe Wetter der letzten Tage beendet", erklärt er.

Weiter erklärt er: "Insbesondere in den Nächten wird es frostig kalt und auch am Tage kommt das Thermometer nur noch wenig über null Grad hinaus, auch wenn sich häufiger die Sonne blicken lassen wird." Bedeutet das also, dass man sich schon in winterliche Stimmung bringen darf? Wohl leider noch nicht, wie Mühr fortfährt: "Pünktlich an Heiligabend übernehmen atlantische Tiefdruckgebiete die Regie beim Wetter und lenken deutlich mildere Luft aus Südwesten zu uns."

Damit sei Karlsruhe - und ein großer Teil Süddeutschlands - von warmer Luft durchfegt, die das ganze Weihnachtswochenende andauern soll. "Mit Windunterstützung sind dann vor allem an den beiden Weihnachtstagen auch Temperaturen von mehr als 10 Grad Celcius bei uns möglich. Und selbst in den Hochlagen des Schwarzwaldes herrscht dann Tauwetter. Dazu regnet es gelegentlich", so der Meteorologe weiterhin. Einziger Hoffnungsschimmer: Diese Prognose sei noch nicht in Stein zu meißeln.

"Wetterprognosen weisen fünf bis sieben Tage im Voraus in der Regel noch einige Unsicherheiten auf. Trotzdem sind sich die verschiedenen Vorhersagemodelle hinsichtlich der großräumigen Luftdruckverteilung über Europa weitgehend einig. Die aktuellen Vorhersagen lassen für das diesjährige Weihnachtsfest im Raum Karlsruhe weder Schnee noch Kälte erwarten", wie Mühr abschließend ausführt.