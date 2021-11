vor 37 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Corona-Zahlen in Karlsruhe auf Rekordhoch: Droht dem Christkindlesmarkt jetzt die Absage?

Aktuell steigen die Corona-Infektionen in Deutschland weiter an. Eine erste Konsequenz: In verschiedenen Städten werden die ersten Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch in Karlsruhe sind die Corona-Infektionen auf einem Rekordhoch. Fällt nach langer Planung der Christkindlesmarkt in der Fächerstadt nun doch aus? Die Stadt hat eine klare Haltung.