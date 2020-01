05.01.2020 14:49 Karlsruhe Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Sammelstellen in Karlsruhe in der Übersicht

Das Weihnachtsfest ist vorbei, die letzten Geschenke sind ausgepackt, der Alltag erhält langsam wieder Einzug. Was bleibt, ist in vielen Wohnzimmern der Christbaum. So schön er an Heiligabend auch war, mit der Zeit fängt er an, zu nadeln - er muss entsorgt werden. Wo es in Karlsruhe dafür Sammelstellen gibt, darüber informiert die Stadt in einer Pressemeldung.