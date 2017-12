Die Eisbahn der Stadtwerke Eiszeit bleibt am Montag, 11. Dezember, wegen Regen geschlossen. Das teilt das Stadtmarketing Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund der großen Regenmengen kann die Eisfläche nicht eislaufsicher präpariert werden, so das Stadtmarketing am Montag. Für den am Abend geplanten Eislaufwettbewerb mit den Maskottchen werde ein Ersatz-Termin gesucht, über den zeitnah informiert werde.

Hier geht es zur ka-news-Eiszeit-Webcam: www.ka-news.de/1281852