Karlsruhe Weihnachtsmärkte 2019 in der Region: Was, wann, wo - hier gibt's den Überblick

Der duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischen Langos - so manch einer freut sich das ganze Jahr auf die Weihnachtsmarktzeit. Und nun ist es endlich so weit, die Adventsmärkte und Christkindlesmärkte in der Region stehen in den Startlöchern. Wer auf der Suche nach einem neuen Weihnachtsmarktziel in der Region ist, ka-news.de hat den Überblick.