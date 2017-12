18.12.2017 13:18 Karlsruhe Weihnachtliches in Karlsruhe: Alle Bilder von den Märkten!

Egal ob Handwerkskunst, Regionales oder Köstliches: Weihnachtsmärkte haben viel zu bieten. Was am Wochenende dort los war, gibt es in den Bildergalerien zu sehen.