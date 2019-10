vor 47 Minuten Karlsruhe Weihnachtlicher Countdown hat begonnen: Karlsruher Lichtweihnacht in diesem Jahr auf der Kaiser- und Lammstraße

Morgen kommt der Weihnachtsmann - naja zugegeben, morgen ist vielleicht doch noch etwas früh. Aber was die bald anstehende Weihnachtszeit und damit auch den traditionellen Christkindlesmarkt anbelangt, steckt die Stadt Karlsruhe bereits jetzt mitten in den Planungen. So muss unter anderem in diesem Jahr die Lichtweihnacht auf die Kaiser- und die Lammstraße ausweichen.