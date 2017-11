vor 6 Stunden Karlsruhe Weihnachten in Karlsruhe: Kaiserstraße erhält neue Beleuchtung

Die Karlsruher Kaiserstraße erhält eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Die Leuchten in Fächer- und Schneeflockenform werden derzeit in der Innenstadt über den Straßenbahnschienen und an den Laternen angebracht.