Im Advent ist in der Innenstadt viel los: Die Menschen strömen in die Stadt - zum Christkindlesmarkt oder um die letzen Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Damit Karlsruhe dabei nicht komplett im Verkehrschaos versinkt, gibt die Stadt den Autofahrern Tipps, wo sie am besten parken und wie sie am schnellsten in die Stadt hinein - und wieder hinaus fahren können.

Um die Anzahl der Autos in der Innenstadt möglichst gering zu halten, ist der ÖPNV an den Samstagen im Advent im Stadtgebiet kostenlos. Auch über die Grenzen der Stadt hinaus ist an diesen Tagen das Fahren mit den Linien S1/S11 und S2 für die Fahrgäste umsonst. Für diejenigen, die dennoch mit dem Auto in die Karlsruher Innenstadt fahren, gibt es ein besonderes Verkehrskonzept.

Park-and-Ride-Parkplätze werden eingerichtet

Ein Stück mit dem Auto zurückzulegen und dann auf die Bahn umzusteigen - das ist die erste Option. 15 Park-and-Ride-Plätze stehen hier rund um den Stadtkern zur Verfügung. Beispielsweise wurde auf dem Messplatz an der Durlacher Allee ein P&R-Areal für die Adventszeit eingerichtet.

"Schaubilder weisen die Autofahrer zu den P&R-Möglichkeiten außerhalb der City", gibt die Stadt in einer Pressemeldung bekannt. In der Stadt selbst sind Parkplätze bei viel Andrang wohl eher Mangelware. Wo lässt es sich in der Adventszeit am besten parken?

Gebührenpflicht in Herrmann-Veit-Straße aufgehoben

"Besonders geeignet sind neben dem Messplatz an der B 10 die Plätze beim Bahnhof Mühlburg (B 36), am Fächerbad (L 560) und bei der Europahalle (L 605)", so die Stadt. Dort werde zusätzlich zum bestehenden Parkplatzareal an den Samstagen im Advent die Gebührenpflicht in der Hermann-Veit-Straße und in der Steinhäuserstraße aufgehoben.

Für Autofahrer gilt: Die Kriegsstraße meiden

Im Stadtzentrum zeigen digitale Anzeigen die Zufahrt in Parkhäuser an, etwa beim Kongresszentrum, Kronenplatz oder Schlossplatz. Die Kriegsstraße sollten Autofahrer meiden: Denn dort ist nach wie vor Baustelle und dadurch der Verkehrsfluss deutlich eingeschränkt.

Wer zur Autobahn möchte, den lenkt das Verkehrsleitsystem über die Kreuzung des Ettlinger Tors. Von dort können Autofahrer sowohl nach Süden zum Schwarzwaldkreuz auf die Südtangente als auch nach Osten zum Mendelssohnplatz - und so über die B 10 zu den Anschlussstellen der A 5 gelangen.

Ein Parkhaus, an dem der Ansturm mitunter wohl am größten sein wird, ist das des Ettlinger Tor Centers. "Hier wird die Zufahrt von der Kriegsstraße aus von Mittwochnachmittag bis Samstagabend gesperrt", teilt die Stadt Karlsruhe mit. Posten überwachen den Verkehrsstrom und weisen bei ausgebuchtem Parkhaus zu weiteren Abstellmöglichkeiten. Alle genannten Maßnahmen sind bis Samstag, 7. Januar, in Betrieb.