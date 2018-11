Die Vorweihnachtszeit steht in den Startlöchern. Damit die Karlsruher ihren Weihnachtsbummel möglichst entspannt angehen können, hat die Stadt das Verkehrsnetz ganz auf die Weihnachtsstadt getrimmt. In einer Pressemeldung hat sie zusammengefasst, was Auto- und Radfahrer in der besinnlichen Zeit wissen müssen.

Damit der Verkehr flüssig läuft, lautet in diesem Jahr das Motto: Möglichst schnell das regionale und überregionale Hauptverkehrsnetz erreichen. Das heißt: Möglichst viel Verkehr zum Durlacher Tor führen – und den Mendelssohnplatz entlasten. Hierfür wurde insbesondere die Verkehrsführung am Lidellplatz und in der Zähringerstraße geändert, informiert Jürgen Lohmeyer, Baustellenmanager im Tiefbauamt, in der Meldung.

Verknüpftes Parkleitsystem lotst durch die Innenstadt

Innerstädtisch stehen die von Kombilösungs-Baustellen befreite Ettlinger Straße und Karl-Friedrich-Straße wieder zur Verfügung. Damit ein Rückstau des Ettlinger-Tor-Parkhauses das Abbiegen aus der Karl-Friedrich-Straße heraus nach rechts in die Kriegsstraße nicht unmöglich macht, bleibt die Parkhaus-Zufahrt Kriegsstraße in den verkehrsstärkeren Tagen gesperrt, so die Stadt. Ins Parkhaus gelangt man mittwochs ab 13 Uhr bis Einkaufsende am Samstag sowie durchgängig ab 12. Dezember bis einschließlich 5. Januar nur über die Zufahrt in der Lammstraße. Die Parkhaus-Ausfahrt auf die Kriegsstraße ist von dieser Regelung nicht betroffen.

In Hauptverkehrszeiten lotsen zudem Warnposten am Parkhaus den Autoverkehr. Ist das Parkhaus des Einkaufszentrums voll belegt, weisen sie auf andere innerstädtische Parkmöglichkeiten hin. Generell gilt: Die jeweiligen Parkhäuser sind durchgängig miteinander auf direktem Wege verbunden. Auch das Parkleitsystem führt so von einem vollem Parkhaus zum nächsten.

Messplatz wird zum kostenlosen Parkplatz

Wer lieber etwas außerhalb parken will, kann auf den Messplatz ausweichen. Hier kann kostenlos geparkt werden - einschließlich Tram-Shuttle in die City. Wer sein Fahrzeug an den Adventssamstagen am 1., 8., 15. und 22. Dezember dort abstellt, erhält einen Flyer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), der als "Adventsfahrkarte" gilt.

Bis zu fünf Personen sind damit ab 10 Uhr zur kostenlosen Fahrt ab der Haltestelle Tullastraße in die Innenstadt und zurück berechtigt, heißt es von Seiten der Stadt. Wie in den Vorjahren öffnet die Deutsche Bahn zudem ihren Parkhof in der Lammstraße 19. Hier kann das Fahrzeug gegen eine Spende für gute Zwecke samstags abgestellt werden.

Aufbau Christkindlesmarkt I Alle Bilder

Zähringerstraße und Lidellplatz für Verkehr geöffnet

Die östliche Zähringerstraße bleibt zudem über die Weihnachtszeit noch einmal als Kanal offen, verkündet die Stadt in ihrer Meldung. Zum einen für den abfließenden Verkehr auf der Adlerstraße Richtung Zirkel/Waldhornstraße und Kaiserstraße Richtung Durlacher Tor. Zum anderen führt die Beschilderung zur Autobahn A 5 und A 8 über die Markgrafenstraße, Waldhornstraße und Kapellenstraße sowie Durlacher Allee zur Auffahrt Durlach.

Und auch der normalerweise gesperrte Lidellplatz soll einseitig so geöffnet werden, dass Autofahrer aus der Adlerstraße zur Kriegsstraße und weiter Richtung Westen kommen.

Radler werden um die Waldweihnacht auf dem Friedrichsplatz geführt

Auf dem Friedrichsplatz will die Stadt die Waldweihnacht möglichst vom Verkehr freihalten. Die Abfahrt aus dem Parkhaus Friedrichsplatz erfolgt daher über den Bankhof zur Hebelstraße als Verteilerachse. Aus demselben Grund ist für Radfahrer die Fahrradstraße vor dem Naturkundemuseum gesperrt.

"Fußgänger- und Radlerströme wurden jedoch getrennt - auch eine Reaktion auf die Kritik des Vorjahres", verkündet die Stadtverwaltung weiter. Die Radlerroute führt daher wie gehabt von Ost nach West vor den Arkaden bei der Handwerkskammer vorbei zur Ritterstraße - Piktogramme weisen Fußgänger jedoch auf den Weg unter den Arkaden. Neu für Radfahrer: die Gegenrichtung von West nach Ost über den Bankhof und die Hebelstraße auf die Karl-Friedrich-Straße.

Ab dem 7. Januar kehrt wieder Normalität ein

Aufbau Christkindlesmarkt Karlsruhe II Alle Bilder

Ab Montag, 7. Januar, ist nach Aussage der Stadt dann alles wieder beim Alten. Nach und nach werden Verkehrsschilder und Hinweistafeln abgebaut. Auch die Halteverbotsschilder auf der "Dörfle-Strecke" in der Markgrafen- und Waldhornstraße. Sie sollen dafür sorgen, dass die Verkehrsführung zu Weihnachten auch funktioniert.

Weitere Informationen zu den Parkhauskapazitäten in Echtzeit finden Bürger über die App KA-Mobil: Sie bietet einen Überblick über die aktuelle Verkehrssituation und bildet für Umsteiger auf die Bahn die Haltestellen und Abfahrtszeiten live ab.