vor 1 Stunde Karlsruhe/Stuttgart/Freiburg Sicherheit bei den Weihnachtsmärkten: In Karlsruhe sollen große Behältnisse die Eiszeit sichern

Jetzt lockt wieder Glühweindampf die Menschen in viele Innenstädte - die Weihnachtsmarktsaison beginnt. Zwei Jahre nach dem Anschlag in Berlin hat sich an der latenten Bedrohungslage nichts geändert. In Karlsruhe bestehe nach wie vor "hohe abstrakte Gefährdungsrelevanz", so die Polizei Karlsruhe.