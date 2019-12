Regina Halmich, Pietro Lombardi und Co: So feiern die Karlsruher Köpfe Weihnachten

Gottesdienst oder "Kevin allein zu Haus", Braten mit Knödeln oder Kartoffelsalat mit Würstchen, Weihnachtslieder singen oder mit der Familie streiten - Weihnachtstraditionen gibt es viele, das Fest der Liebe sieht in jedem Hause ein wenig anders aus. Doch wie feiern eigentlich die bekanntesten Karlsruher Köpfe den heiligen Abend? Wir haben sie gefragt!

Oberbürgermeister Frank Mentrup

Wir treffen uns mit allen Familienmitgliedern, die irgendwie zu greifen sind. Das sind dann meine Mutter aus Mannheim, alle, die in Karlsruhe wohnen, meine Tochter und Familie aus Heidelberg, dann kommt noch eine Tochter aus Klagenfurt, ein Sohn aus Landau.

Wenige Tage nach Weihnachten kommt noch meine Cousine aus Südengland mit ihrer Familie. Dann gehen die Planungen los mit: Wer trifft sich mit wem, wann, wo? Zwischendrin ist man froh, dass man mal tief Luft holt, ein paar Kekse isst und bei besinnlichem Kerzenschein zur Ruhe kommt.

Alois Schwartz, KSC-Cheftrainer

Ich werde Heiligabend traditionell zu Hause mit der Familie verbringen, Hirsch essen und ein gutes Glas Rotwein trinken. Ganz gemütlich.

Bürgermeister Martin Lenz

Am 24. Dezember verbringe ich den Tag zu Hause und am Abend gibt es dann eine Bescherung. Die Ruhe der Feiertage genieße ich im Kreis der Familie.

Regina Halmich, ehemalige Boxweltmeisterin

Weihnachten verbringe ich immer in meiner Heimatstadt Karlsruhe, bei meinen Eltern, mit Schwester und Tante. Ganz klassisch mit Tannenbaum, leckerem Essen und Geschenken. Früher musste ich immer sehr auf mein Gewicht achten, da ich meistens im Januar geboxt habe. Ich genieße es jetzt, auch mal schlemmen zu dürfen.

Bürgermeister Albert Käuflein

Nach dem Besuch der Christmette feiern wir zu Hause im Familienkreis, eine besondere Essenstradition gibt es dabei nicht.

Gunzi Heil, Kabarettist, Liedermacher, Puppenspieler

Wir feiern Weihnachten sehr traditionell über mehrere Tage hinweg nach der KGFE-Formel: Zuerst die drei K: Kartoffelsalat, Kirche, Kerzen am Baum, immer echte Wachskerzen mit einem Eimer Wasser in Griffweite.

Dazu die drei G: Geschenke, Gebäck und Getränke. Dabei die drei F: Familie, Freunde und Verwandte und immer dazwischen die drei E: Essen, Essen und Essen. Manchmal kommt es auch durcheinander, weil die Zeit zwischen den Jahren immer viel kürzer ist als vermutet.

Martin Wacker, Geschäftsführer Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), Kabarettist, KSC-Stadionsprecher

Zu Weihnachten gehören Traditionen - bei uns an Heiligabend mit dem Besuch des Familiengottesdienstes. Danach freuen wir uns auf das seit Jahrzehnten traditionelle Wacker-Weihnachtsessen: Badisches Schäufele mit Kartoffelsalat. Nach der Bescherung machen wir eine "schwedische Anleihe" und tanzen um den Weihnachtsbaum - der ist geschmückt mit Strohsternen, Äpfeln, Nüssen und echten Kerzen.

Musik und Singen sind dann angesagt. Die Feiertage verbringen wir im Kreis der Familie und probieren die neuen Spiele aus, Lesen und hören Musik. Weihnachtszeit ist Familienzeit.

Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz

Das Weihnachtsfest ist für mich ein sehr traditionelles Fest, das ich auch in diesem Jahr mit meiner gesamten Familie feiern werde. Wir werden ruhige Stunden zusammen verbringen, gemeinsam in die Kirche gehen, um die Weihnachtsbotschaft zu hören, gemeinsam musizieren und das Jahr mit Erzählungen Revue passieren lassen.

Natürlich dürfen auch ein bunt geschmückter Tannenbaum, die Bescherung und ein leckerer Weihnachtsbraten nicht fehlen. Ich freue mich schon sehr auf diese schönsten Stunden des Jahres!

Vincent Feigenbutz, Boxer

An Weihnachten wird diesmal leider trainiert, da mein USA-Kampf ansteht und da gibt es eben keinen Sonn- und Feiertag. Natürlich werde ich versuchen, den Abend im Kreise der Familie zu verbringen, aber das Training steht im absoluten Fokus. Aber ich schenke meiner Familie als verspätetes Weihnachtsgeschenk den WM-Gürtel den ich aus den USA mitbringen werde.

Thomas Schalla, Dekan Evangelische Kirche Karlsruhe

Ich feiere Weihnachten mit der Familie. Es gibt Fondue, wenn die Kinder nach Hause kommen und dann würfeln wir aus, wer als nächstes das Geschenk auspacken darf, aber es gibt nur Kleinigkeiten. Dann gehen wir noch zusammen in den Gottesdienst, sofern ich nicht selbst einen Gottesdienst leite.

Bürgermeisterin Bettina Lisbach

Heiligabend feiern wir ganz klassisch mit Tannenbaum, Weihnachtsliedern, üppiger Bescherung und gutem Essen im Kreis der saarländischen Großfamilie meines Partners. Über die Feiertage geht es zu Familienbesuchen nach Norddeutschland und von dort weiter an die Nordsee zum Strandwandern, Teetrinken und Ausspannen.

Pietro Lombardi, Sänger, DSDS-Gewinner

Ich weiß noch nicht, wie ich Weihnachten feiern werde. Das mache ich dieses Jahr sehr spontan.

Holger Hanselka, Präsident Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Weihnachten feiere ich zu Hause in der Familie, also ganz klassisch: mit Weihnachtsbaum und einem traditionellen Weihnachtsessen, zusammen mit allen Kindern, einem Weihnachtsgottesdienst und hoffentlich etwas Schnee.

Pierre M. Krause, Fernsehmoderator, Autor, Humorist, Schauspieler

Weihnachten feiere ich am liebsten mit Andy Borg, Thomas Gottschalk, allen meinen Freunden und zwölf Königspudeln in einem Pool voller Glühwein in der SWR-Tiefgarage in Baden-Baden. Klappt aber leider nicht jedes Jahr.

Michael Obert, ehemaliger Baubürgermeister

Bei mir feiert fast die ganze Großfamilie bei meinem Neffen - wo sich auch das jüngste Kind befindet - ganz klassisch um den Weihnachtsbaum mit anschließendem Essen.

Frank Nenninger, technischer Geschäftsführer Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig)

Ich verbringe das Weihnachtsfest traditionell mit der Familie. Ich werde meine Mutter in Stuttgart besuchen und auch meine Tochter in der Schweiz - und dort gibt es dann Fondue.

Eckart Köhne, Direktor Badisches Landesmuseum (Badener des Jahres 2019), Präsident des Deutschen Museumsbundes

Weihnachten ist für uns ein Familienfest: Großeltern, Eltern und Kinder, mit Weihnachtsbaum und Lichterpyramide. Beim Essen haben wir keine festen Favoriten, aber Klassiker beim Weihnachtsgebäck: Strohhütchen und Hildabrötchen müssen sein! Eine Wanderung gehört dazu, außerdem "Drei Männer im Schnee" als "unser" Familienfilm.

Britta Wirtz, Geschäftsführerin Messe Karlsruhe

Wir feiern den Heiligen Abend im Kreis der Familie und mischen deutsche und norwegische Traditionen in Punkto Baumschmuck, Festmahl, Liederauswahl und Gottesdienstbesuch.

Peter Weibel, Direktor Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)

Ich feiere Weihnachten am 24. Dezember abends gemeinsam mit meiner Frau in unserer Wohnung in Wien und anschließend feiere ich im benachbarten Stephansdom.

Alexander Pischon, kaufmännischer Geschäftsführer Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)

Ich werde ganz traditionell mit meiner Familie in einem großen Kreis bei uns zu Hause den Weihnachtsabend verbringen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiern wir dann noch einen Geburtstag.

Pamela Reif, Influencerin, Model

An Weihnachten dreht sich bei uns fast alles ums Essen. Mein Vater bereitet dieses Jahr eine Bio-Gans zu, ich bin ganz klischeehaft für die Gemüsebeilage verantwortlich und meine Mutter zaubert ihren Apfelkuchen als Nachtisch.

Peter Spuhler, Generalintendant Badisches Staatstheater, Dramaturg

Ich bin kurz mit meinem Mann an einem Ort ohne Internet und Handy-Empfang mitten in wunderschöner Natur. Diese Zeit gehört dann nur uns. Gleich danach bin ich natürlich wieder im Staatstheater, weil wir mit einem Weihnachtsprogramm dort unsere Besucher empfangen.

Matthias Reinschmidt, Direktor Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

Ich verbringe das Weihnachtsfest traditionell im Kreise meiner Familie. Nach einem gemeinsamen Kirchenbesuch gibt es eine Weihnachtsfeier zu Hause, anschließend wird Fondue gegessen.

Oliver Sternagel, Geschäftsführer Karlsruher Bäder, Geschäftsführer Fächerbad

Die Weihnachtsfeiertage werden im Hause Sternagel harmonisch und traditionell gefeiert. Im Kreise der der Familie wird gemeinsam gegessen - Fisch oder Filet -, anschließend folgt der besinnliche Teil des Abends. Mit dem Besuch des Weihnachtsgottesdienstes und der anschließenden Bescherung wird der heilige Abend abgerundet und die Weihnachtsfeiertage entspannt eingeläutet.

Willy Schmidt, Geschäftsführer Privatbrauerei Hoepfner

Ich feiere Weihnachten mit meiner Frau und meinem Sohn. Die Tochter hat ja schon ihre eigene Familie. Von meinem Vater habe ich eine Tradition übernommen, die ich als Brauereichef eher diskret behandle: Ich schmücke immer an Heiligabend den Weihnachtsbaum mit einer Flasche Sekt! Das ist aber das einzige Mal, dass ich unserem Bier untreu werde. Zum Weihnachtsessen, das wir gemeinsam kochen, stoßen wir natürlich mit einem Hoepfner an!

Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg

Weihnachten selbst bin ich zu Hause. Über die Feiertage gehe ich mit der Familie zu einem Non Governmental Organisation-Projekt nach Haiti.