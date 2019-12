Das Auto soll stehen bleiben und dafür die Bahn für Einkäufe in der Karlsruher Innenstadt genommen werden. Um mehr Menschen an den Weihnachtswochenenden zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen, ist die Fahrt im Stadtgebiet an allen Adventssamstagen kostenlos. Das "Halbzeit"-Fazit der Verkehrsbetriebe ist "erfreulich".

Das Angebot werde stark nachgefragt, heißt es von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) im Gespräch mit ka-news.de. "Wir begrüßen, dass unser attraktives Nahverkehrsangebot so rege genutzt wird und das Interesse daran so groß ist", so Pressesprecher Michael Krauth.

Freie Fahrt in der Innenstadt

Die Stadt Karlsruhe, VBK und AVG ermöglichen an allen vier Adventssamstagen freie Fahrt mit Bus und Bahn im Stadtnetz - sowie auf den Linien S2, S1 und S11.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Verkehrschaos zur Adventszeit? Hier parken Sie auf dem Weg zum Karlsruher Christkindlesmarkt am besten

Das gemeinsame Konzept von Stadt und Verkehrsbetrieben scheint gut zu klappen: Am ersten Adventssamstag habe verkehrstechnisch gesehen alles "erstaunlich gut geklappt". Die Stadt führt das auf den "Mix aller Maßnahmen" zurück, mit denen man den Adventsverkehr so entspannt wie möglich gestalten will.

Vermehrt Nachfragen von Fahrgästen, mehr Betrieb an Haltestellen

Den Eindruck bestätigt auch der Verkehrsverbund am Montag: Das Angebot des kostenlosen ÖPNV sei sehr stark nachgefragt worden, so die VBK. Auffällig sei gewesen, dass die Fahrer vermehrt nach Fahrtrouten-Auskünften gefragt worden seien. Das deute darauf hin, dass viele Fahrgäste den kostenlosen ÖPNV genutzt hätten, die sonst mit dem Auto gefahren wären.

Ein zweites Indiz für die erfolgreiche Annahme des kostenlosen ÖPNV: Entlang der Strecken, vor allem in der Innenstadt, seit deutlich mehr an den Haltestellen los gewesen, so die Rückmeldung der Triebwagenführer an ihren Arbeitgeber.

Mit einem Mehr an Fahrgästen habe man gerechnet und entsprechend geplant - die Bahnen seien nicht zu voll gewesen. "Die Kapazität war ausreichend, um das Angebot abdecken zu können", so Krauth.

Endspurt: Wird die Stadt an den kommenden Samstagen noch voller?

Wie erfolgreich der kostenlose ÖPNV an vier Adventssamstagen war, wird noch analysiert werden. Die endgültige Auswertung sei noch nicht abgeschlossen - diese wird nach Abschluss des "Projekts" zusammen mit der Stadt Karlsruhe erfolgen.

In den kommenden zwei Wochen heißt es: Endspurt für das Weihnachtsgeschäft. Wird es noch voller? Der KVV rechnet mit einem ähnlichen Plus an Fahrgästen wie an den vergangenen Samstagen auch: "Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass alle vier Samstage stark nachgefragt werden und haben die Kapazitäten auch entsprechend geplant."