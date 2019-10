vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Keine Tannen in Landau: Verzichtet auch Karlsruhe auf die grüne Deko?

In der Stadt Landau gibt es in diesem Jahr keine dekorativen Weihnachtsbäume in der Innenstadt. Kleine wie große Weihnachtsbäume suchen die Bürger dann vergebens. Der Grund: Ebenso wie Karlsruhe, hat die rheinland-pfälzische Stadt einen Klimatnotstand ausgerufen - und will mit dem Verzicht auf die Tannen ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Ist das auch in Karlsruhe denkbar? Gibt es in diesem Jahr im Themenbereich "Waldweihnacht" keine Bäume als Dekoration an den (Bau)zäunen?