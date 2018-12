vor 2 Stunden Karlsruhe Erstes Adventswochenende in Karlsruhe: Hier geht’s zu den Bildern!

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt wieder in der Luft: Seit einigen Tagen sind die Plätze und Straßen in der Region endlich feierlich geschmückt. Unsere Fotografen waren am ersten Adventswochenende in der Weihnachtsstadt und auf dem Mittelaltermarkt in Durlach unterwegs und haben die Stimmung vor Ort eingefangen.