In der vergangenen Woche ging es endlich los: Die diesjährige Weihnachtsmarkt-Saison! Wir waren am Wochenende auf einigen Märkten unterwegs und hatten die Kameras dabei. Viel Spaß beim Durchklicken!

Glühwein, Bratwurst und Co.: All das konnten Besucher auf zahlreichen Weihnachtsmärkten in und um Karlsruher wieder genießen. Auch in der Karlsruher Innenstadt, in Durlach und im Kraichtal war einiges geboten - hier gibt es alle Bilder.