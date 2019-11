vor 2 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Erster Blick auf den neuen Standort: Der Aufbau des Karlsruher Christkindlesmarkt in Bildern

Ab dem 26. November weht - alle Jahre wieder - der Duft von Glühwein, Waffeln und gebrannten Mandeln durch die Straßen der Karlsruher Innenstadt. Der Christkindlesmarkt ist wie in den vergangenen Jahren auch über die Stadt verteilt. Der Themenbereich "Waldweihnacht" bleibt auf dem Friedrichsplatz - die "Lichtweihnacht" muss in diesem Jahr aufgrund der Baustellen umziehen. Wie sieht es an den drei Standorten aus? Erste Bilder vom Aufbau hat ka-news.de-Mitarbeiter Ingo Rothermund mitgebracht.