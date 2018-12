Das Riesenrad auf dem Marktplatz ist eine Attraktion, selbst die Tagesschau hat darüber berichtet. Eigentlich sollte das Fahrgeschäft mit dem Ende des Christkindlesmarkts am 23. Dezember wieder abgebaut werden. Jetzt geht es allerdings in die Verlängerung: Bis zum 6. Januar können Besucher die Stadt von oben aus betrachten.

Es war die Überraschung des diesjährigen Weihnachtsmarktes: das Riesenrad auf dem Karlsruher Marktplatz. Statt unschöner Baustellenabsperrungen und und allerhand schwerer Gerätschaften, die mittlerweile verschwunden sind, ist dafür Platz. 38 Meter hoch ist das Fahrgeschäft, 85 Tonnen schwer und hat 26 Gondeln und ist am Abend schön beleuchtet. Dazu die Aussicht über die Innenstadt - kein Wunder, dass viele Fahrgäste sich wünschen, dass das Riesenrad länger stehen bleiben kann, als der Weihnachtsmarkt. Der schließt am 23. Dezember seine Pforten.

Nicht nur Besucher hegten diesen Wunsch, auch CDU-Stadtrat Thorsten Ehlgötz forderte von der Stadtverwaltung eine Verlängerung. Und die stimmte nun zu, wie Armin Baumbusch, Leiter des Karlsruher Marktamtes, gegenüber ka-news bestätigt. "Das Riesenrad dreht Extrarunden!"

Riesenradspaß im neuen Jahr

"Bis zum 6. Januar beleibt das Riesenrad stehen, und wir freuen uns darüber, weil es so gut angenommen wird!" Und Armin Baumbusch fügt noch hinzu: "Nach all den Jahren mit den Baustellen hatten wir den Anspruch, den Weihnachnachtsmarkt besser zu machen als 2017 - und schöner als jetzt, mit dem Blick aus dem Riesenrad auf das Schloss, geht es nicht mehr!"

Darüber freut sich auch Christian Göbel, Betreiber des Riesenrades. "Es ist ein voller Erfolg, denn wir wurden oft gefragt, wie lange das Riesenrad stehen bleibt. Dass es jetzt bis in das neue Jahr hinein bleibt, ist sehr schön", sagt er im Gespräch mit ka-news. An Heiligabend und an Silvester dreht sich das Fahrgeschäft von 11 bis 15 Uhr, am 1. Weihnachtsfeiertag ist es geschlossen und sonst hat es täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Allerdings wird das Riesenrad mitten auf dem Karlsruher Marktplatz eine einmalige Sache bleiben. Der Grund: Ab Frühjahr 2019 wird der Marktplatz wieder zur Baustelle und die "gute Stube der Stadt" erhält ihr neues, finales Aussehen. "Darüber sind wir sehr traurig, aber wir haben mit der Stadt schon gesprochen", verrät Christian Göbel gegenüber ka-news. "Wir denken, dass das Riesenrad in Zukunft wieder auf den Platz zurückkommt - die Chancen dafür stehen gut!"