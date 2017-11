vor 42 Minuten Karlsruhe Christkindlesmarkt und Eiszeit: Heute eröffnet die Weihnachtsstadt Karlsruhe!

Heute startet offiziell die Weihnachtssaison in Karlsruhe. Um 11 Uhr öffnen die Stände auf dem Christkindlesmarkt, welcher in diesem Jahr an zwei Standorten weihnachtliche Stimmung verbreitet. Am Abend eröffnet die Stadtwerke Eiszeit vor dem Karlsruher Schloss.