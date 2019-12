Christkindlesmärkte in der Region: Hier gibt es auch nach Heiligabend noch Glühwein und Weihnachtsstimmung

Meistens ist die Weihnachtszeit schneller vorbei, als man denkt. Wenn dann auch noch die Weihnachtsmärkte schließen, hat man keine Zeit mehr, das Jahr dort ausklingen zu lassen. Zum Glück haben einige Weihnachtsmärkte in der Region auch noch nach den Feiertagen geöffnet. ka-news.de hat die Übersicht!

Mit dem Beginn von Heiligabend schließen viele Weihnachtsmärkte in der Region. Schade eigentlich, denn genau nach den Feiertagen finden die meisten erst die Zeit, das Jahr mit Freunden bei ein paar Glühwein ausklingen zu lassen. Wer auch nach Weihnachten mit Freunden, Kollegen oder der Familie Glühwein und Co. genießen will, ist bei diesen Weihnachtsmärkten genau richtig.

Weihnachtszauber am Turmberg bis 31. Januar 2020 geöffnet Stadtwerke Eiszeit bis 2. Februar 2020 geöffnet Weihnachtsmarkt Rastatt bis 6. Januar 2020 geöffnet Weihnachtsmarkt Pforzheim bis 29. Dezember 2019 geöffnet Weihnachtsmarkt Baden-Baden bis 6. Januar 2020 geöffnet Sternlesmarkt Ettlingen bis 29. Dezember 2019 geöffnet

Auf nach Frankreich

Straßburger Weihnachtsmarkt bis 30. Dezember 2019 geöffnet Weihnachtsmarkt Obernai bis 31. Dezember 2019 geöffnet

