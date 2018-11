Besondere Fahrt zum Christkindlesmarkt: Am den Adventssonntagen fahren historische Bahnen

Zwischen die modernen Bahnen in Karlsruhe werden sich an den kommenden vier Sonntagen historische Bahnen mischen. Ein Verein, der sich auf die Pflege der historischen Bahnen konzentriert, bietet die Gelegenheit mit Bahnen aus den 1930er und 1970er-Jahren zu fahren.

Mit einer "normalen" Bahn zum Christkindlesmarkt in Karlsruhe fahren - das kann ja jeder! Mit dem Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) wird aber schon die Anreise zu einem Erlebnis. In Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) werden am 2., 9., 16., und 23. Dezember Adventsringlinien angeboten.

Das heißt: An diesen Tagen fahren restaurierte Museumsbahnen von 13 bis gegen 19 Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen der Innenstadt und dem Karlsruher Hauptbahnhof. Die Strecke führt im Uhrzeigersinn über die Karlstraße zum Europaplatz und weiter durch die Kaiserstraße zum Kronenplatz und von dort retour durch die Fritz-Erler-Straße und die Rüppurrer Straße zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle Karlstor und Poststraße werden nicht bedient, so der Verein in einer Pressemeldung. Auf der Adventsringlinie gilt der reguläre Tarif des Karlsruher Verkehrsverbund (KVV).

