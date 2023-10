Weihnachten steht langsam wieder vor der Tür und damit gleichzeitig auch die Weihnachtsmärkte. Nicht mehr lange und der typische süße Geruch zieht wieder durch die Straßen und Plätze.

Die hübsch dekorierten Stände und die bunten Lichter versetzen auf Märkten in ganz Baden-Württemberg in vorweihnachtliche Stimmung. Ab wann eröffnen die Weihnachtsmärkte und welche gibt es in diesem Jahr im Karlsruher Ländle, Rastatt, Baden-Baden und der Umgebung? Den Überblick gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Rastatt 2023: Öffnungszeiten und alle Infos

Auf dem Rastätter Weihnachtsmarkt bieten in diesem Jahr rund 30 Händler Leckereien, Dekorationen und Geschenkideen an - für vorweihnachtliche Stimmung ist also gesorgt. Los geht es am 27. November 2023 mit einer feierlichen Eröffnung durch den Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch.

Rastatter Weihnachtsmarkt (Archivbild) | Bild: ps

Am Montag um 18 Uhr findet die Eröffnung auf der Bühne des Rastätter Weihnachtsmarkts statt. Auf genau dieser Bühne ist auch in den kommenden Wochen für reichlich musikalische Unterhaltung gesorgt. Der Markt in der alten Barockstadt wird unter der Woche von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein und an Freitagen und Samstagen bis 21 Uhr. Der letzte Tag ist des idyllischen Weihnachtsmarkts ist der 23. Dezember 2023. Hier finden sie nochmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Ort : Marktplatz in Rastatt

: Marktplatz in Rastatt Termin : 27. November bis 23. Dezember 2023

: 27. November bis 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11-20 Uhr und Freitag bis Samstag 11-21 Uhr

Christkindlmarkt in Baden-Baden 2023: Öffnungszeiten von November bis Januar

Der Baden-Badener Christkindlmarkt ist ähnlich wie der Karlsruher Christkindlmarkt ein besonders traditionsreicher Weihnachtsmarkt. Mit Kunsthandwerk, kulinarischen Leckereien und täglichen Live-Konzerten hat er einiges für die Besucher und Besucherinnen zu bieten. Ganz neu in diesem Jahr sind die Weihnachtsmarkt-Führungen in Deutsch, Englisch und Französisch. Neben den Marktständen gibt es auch ein Live-Programm auf der Himmelsbühne, eine Märchenstraße, eine Krippenausstellung und eine Weihnachtsbackstube für Kinder.

Bild: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, A. Stephany

Der Markt ist vom 23. November 2023 bis zum 6. Januar 2024 von 11-21 Uhr geöffnet. Ein paar Ausnahmen für die Öffnungszeiten gibt es jedoch. Am 26. November (Totensonntag) bleibt der Markt geschlossen, an Heiligabend und Silvester schließen die Stände bereits um 15 Uhr. Am 1. Januar startet der Verkauf erst um 13 Uhr und am letzten Tag schließt der Weihnachtsmarkt bereits um 18 Uhr. Hier finden Sie nocheinmal einen Überblick über die wichtigsten Informationen:

Ort : Vor dem Kurhaus Baden-Baden

: Vor dem Kurhaus Baden-Baden Termin : 23. November 2023 bis 6. Januar 2024

: 23. November 2023 bis 6. Januar 2024 Öffnungszeiten: 11-21 Uhr

Weihnachtsmarkt in Gernsbach 2023

Der Weihnachtsmarkt in Gernsbach ist nur für ein Wochenende geöffnet. Von Freitag, dem 8. Dezember 2023, bis zum Sonntag, dem 10. Dezember 2023, können die Besucher über den kleinen Weihnachtsmarkt schlendern. Dieser erstreckt sich in der historischen Altstadt vom Alten Rathaus über den Marktplatz bis hin zum Kornhausplatz. Neben kulinarischer Verpflegung erwarten die Besucher hier auch Stände von Gernsbacher Vereinen und eine Krippe mit echten Tieren.

Ort : Gernsbacher Altstadt

: Gernsbacher Altstadt Termin : 8. bis 10. Dezember 2023

: 8. bis 10. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Freitag 18-22 Uhr, Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr

Adventsmarkt in Gaggenau 2023

Der Adventsmarkt in Gaggenau startet traditionell am Freitag vor dem ersten Advent. In diesem Jahr ist das der 1. Dezember 2023. Bis zum 17. Dezember 2023 hat der Markt geöffnet. Neben den 15 Bewirtungsbuden und 17 Verkaufsbuden gibt es außerdem täglich ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.