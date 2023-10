Weihnachtsmärkte, auch als Christkindl-, Christkindlesmärkte oder Adventsmärkte bekannt, sind traditionelle Märkte, die in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern während der Adventszeit stattfinden - häufig von Ende November bis Heiligabend.

Diese Märkte sind eine beliebte Tradition, sie ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an. In ganz Baden-Württemberg locken Städte und Dörfer mit ihren einzigartigen Konzepten. Aber auch für den Landkreis Karlsruhe sind viele vorweihnachtliche Märkte geplant. Wir geben Ihnen eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region.

Weihnachts- und Adventsmärkte im Landkreis Karlsruhe 2023

Noch haben nicht alle Veranstalter die genauen Termine und Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte im Landkreis Karlsruhe veröffentlicht. Wir reichen die Infos nach, sobald sie verfügbar sind.

Christkindlesmarkt Karlsruhe

Der Karlsruher Christkindlesmarkt befindet sich zwar nicht im Landkreis, zählt jedoch zu den weihnachtlichen Highlights der Fächerstadt. Auf dem Marktplatz und dem Friedrichsplatz verzaubert er regelmäßig seine Besucher. Alle weiteren Märkte und Events im Karlsruher Stadtkreis findet ihr in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht für Karlsruhe.

Christkindlesmarkt Karlsruhe (Archivbild) | Bild: Uli Deck, dpa (Archivbild)

Termin: 28. November bis 23. Dezember 2023

Ort: Marktplatz und Friedrichsplatz

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsstadt Bruchsal

Die Weihnachtsstadt Bruchsal fügt die vielfältigen vorweihnachtlichen Aktionen und Events der Stadt Bruchsal in ein stimmungsvolles Gesamtbild. Dazu gehören der traditionelle Bruchsaler Weihnachtsmarkt ebenso wie das Lichtermeer unter dem Motto "Brusl leuchtet"

Bild: Hajo Of

Termin: Noch nicht bekannt

Ort: Otto-Oppenheimer-Platz, Kübelmarkt, Innenstadt, Gewerbegebiet "Am Mantel", Bürgerzentrum, Schloss

Öffnungszeiten: Noch nicht bekannt

Sternlesmarkt Ettlingen

Schon zum 36. Mal wird die Ettlinger Altstadt festlich geschmückt und erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Am 30. November 2023 wird der Markt von Oberbürgermeister Johannes Arnold und dem Chor der Thiebauthschule feierlich eröffnet.

Der Sternlesmarkt in Ettlingen (Archivbild) | Bild: Stadt Ettlingen

Termin: 30. November bis 28. Dezember 2023

Ort: Marktplatz, Erwin-Vetter-Platz

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr. 24. Dezember: 11 bis 14 Uhr. 25. Dezember: geschlossen

Weihnachtsmarkt Bretten

Kulinarische Köstlichkeiten, Karussell-Runden, Bastelangebote - dies alles und viel mehr bieten die Brettener Weihnachtsmomente.

Bild: Oliver Keller / Stadt Bretten

Termin: 30. November bis 17. Dezember 2023

Ort: Marktplatz, Kirchplatz

Bretten bietet für die Vorweihnachtszeit folgendes Programm:

An den Advents-Wochenenden 8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember gibt es den Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz: Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr.

Am Freitag, 18. Dezember, lädt der Einzelhandel mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr zu einem Lichterfest in die Brettener Innenstadt ein. Vereine, Schulen, Kindergärten und sonstige Institutionen präsentieren sich an diesem Tag mit weihnachtlichen Leckereien oder kleinen Bastelarbeiten.

An allen anderen Advents-Samstagen öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte bis 18 Uhr. Parken an den Advents-Samstagen ist auf allen Parkplätzen (Ausnahme: Parkhäuser) kostenfrei.

Nikolausmarkt Rheinstetten

Auch dieser beschauliche Adventsmarkt öffnet 2023 wieder seine Pforten. Es gibt hübsche Dekorationen, ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, Kasperl-Theater und Geschenke vom Nikolaus.

Termin: 2. und 3. Dezember 2023

Ort: Festplatz, Kantstraße 11, 76287 Rheinstetten-Neuburgweier

Öffnungszeiten: Samstag 17 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Kraichtal: Schlossweihnacht Gochsheim

Kunsthandwerk und Gaumenfreuden - unter diesem Motto steht die Schlossweihnacht. Drehorgelspieler und Nachtwächter vervollständigen die vorweihnachtliche Atmosphäre. Es gibt viel Musik und für die jüngsten Besucher eine Spielstraße.

Termin: 2. und 3. Dezember 2023

Ort: Graf-Eberstein-Schloss, Hauptstraße 89, 76703 Kraichtal-Gochsheim

Öffnungszeiten: Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt Stutensee-Blankenloch

Auf dem Areal rund um die Michaeliskirche finden Sie liebevoll dekorierte Buden voll Kunsthandwerk, Handarbeiten und glitzerndem Weihnachtsschmuck.

Weihnachtsmarkt Blankenloch (Archivbild) | Bild: Stadt Stutensee

Termin: 16. und 17. Dezember 2023

Ort: Schulhof der Pestalozzi-Schule, Kerns-Max-Haus &

Neuer Markt, 76297 Stutensee-Blankenloch

Neuer Markt, 76297 Stutensee-Blankenloch Öffnungszeiten: Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr

Kirrlacher Weihnachtsmarkt

Der Juso-Weihnachtsmarkt geht schon in seine neunte Runde. Egal ob Socken, Seifen oder Selbstgemachtes - jeder darf die Ergebnisse seine Handwerkskunst anbieten.

Termin: 9. Dezember 2023

Ort: An der Goetheschule

Öffnungszeiten: Noch nicht bekannt

Weihnachtsmarkt Waghäusel

Winterwunderland in Waghäusel: Glühwein, gebrannte Mandeln & Co. bringen viele Ecken und Plätze in eine vorweihnachtliche Stimmung.

Termin: Noch nicht bekannt

Ort: Noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: Noch nicht bekannt

Weihnachtsmarkt Östringen

Der Östringer Weihnachtsmarkt zieht jedes Jahr am zweiten Advent zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Vereine und Aussteller bieten eine vorweihnachtliche Abwechslung vom hektischen Alltag an, ein kleines musikalisches Programm begleitet das Markttreiben.

Termin: 9. bis 10. Dezember 2023

Ort: Vor dem Rathaus, Am Kirchberg 19, 76684 Östringen

Öffnungszeiten: Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr

Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert