von (ps/vem)

Liebe Karlsruherinnen, liebe Karlsruher,

ich sehe es als ein gutes Zeichen an, wie sich das Bild auf unserem Marktplatz im Advent 2022 gegenüber dem Vorjahr völlig verändert hat. Waren wir im Dezember 2021 noch gezwungen, wegen Corona den Christkindlesmarkt kurzfristig zu schließen, zieht unsere Weihnachtsstadt in diesem Jahr wieder die Menschen in die City. Die Pandemie, die uns zwei Jahre lang massiv eingeschränkt hat, scheint beherrschbar. Das Zusammenleben ist auf dem Weg zurück zu einer Normalität. Die Karlsruher Innenstadt wird wieder zum Treffpunkt. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Ein Blick in die Innenstadt (Archivbild). Verlassen während Corona, kehrt das Leben in diesem Jahr wieder zurück in die Kaiserstraße. | Bild: Corina Bohner

Sie zeigt, wie auch größte Herausforderungen gemeistert werden können. Und dennoch ist 2022 für Karlsruhe und die Welt anders verlaufen, als wir uns dies je hätten vorstellen können. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nicht nur das Vertrauen zwischen Staaten erschüttert. Er fordert vor allem auch viele Opfer und vertreibt Menschen aus ihrer Heimat.

Die schnelle, gezielte Hilfe für Geflüchtete in Karlsruhe und auch für Menschen in der Ukraine zählt für mich zu den größten Taten unserer Stadtgesellschaft in diesem Jahr. Darauf werden wir aufbauen, wenn wir unseren engen Kontakt zur ukrainischen Stadt Winnyzja schon bald zu einer Städtepartnerschaft ausbauen. In solchen Situationen kommt es auf Solidarität an, auch im Hinblick auf die hier spürbaren Kriegsfolgen.

Karlsruhe Karlsruhe sammelt Spenden zur Wärmegewinnung für Partnerstadt Winnyzja Das könnte Sie auch interessieren

Der Preisanstieg ist so hoch wie seit 1951 nicht mehr, vor allem für Strom und Gas. Selbst ein Ausfall der Versorgung kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Unter Federführung der Stadtwerke hat Karlsruhe einen Energiepakt geschlossen, um den Energieverbrauch um 20 Prozent zu senken. Das ist ein historischer Schritt, der jeden Haushalt und jedes Unternehmen finanziell entlastet, und es ist unser Beitrag, um einer Gasmangellage vorzubeugen.

Veränderung aktiv gestalten ist ein Leitthema unserer Stadtpolitik. Wir konnten in diesem Jahr mit der Freigabe des Karoline-Luise-Tunnels unter der Kriegsstraße die Kombilösung vollenden – ein Jahrhundertprojekt und eine Weichenstellung für die Verkehrswende. Wir gehen nun die Neugestaltung der Innenstadt an, insbesondere der Kaiserstraße. Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitgestaltung gilt es räumlich neu zu sortieren.

Zerschneiden roten Bandes zur Eröffnung des Karoline-Luise-Autotunnels: Martin Kissel (Leiter Tiefbauamt Stadt Karlsruhe), Frank Nenninger (Geschäftsführer Kasig), ehemaliger Oberbürgermeister Heinz Fenrich, Oberbürgermeister Frank Mentrup, Alexander Pischon (Geschäftsführer Kasig). | Bild: Carmele| TMC-Fotografie

Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Kultureinrichtungen suchen nach neuen Konzepten und Antworten auf ein gewandeltes Besuchs- und Kaufverhalten und auf eine sich stark verändernde Mobilität. Dabei spielen unser engmaschiges Straßenbahn und Bus-Netz sowie der Ausbau der Radwege eine zentrale Rolle. Das gilt vor allem auch für die Menschen in der Region. Sie profitieren ebenfalls von vielen Leistungen unserer Stadt, die für Lebensqualität, Sicherheit und Gesundheit unverzichtbar sind.

Unser Verkehrsverbund, aber auch das Städtische Klinikum, die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom durch die Stadtwerke, zählen unter anderem dazu, ebenso wie das Staatstheater, Messen, Kongresse, Freizeitbäder, Festivals, Kulturbühnen und der Zoo. Als Zentrum einer großen starken Region haben wir eine besondere Anziehungskraft, die wir erhalten und ausbauen möchten. Das setzt aber eines voraus: In dieser Zeit des Umbruchs müssen Bund, Land und Kommunen auch zu einer neuen Aufteilung der Finanzierung finden. Das ist notwendig, machbar und politisch geboten.

Oberbürgermeister Frank Mentrup präsentiert mit der Ersten Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Stadtkämmerer Torsten Dollinger die Zahlen um den Haushalt der Stadt zu stabilisieren. | Bild: Carsten Kitter

Denn wir als Stadt Karlsruhe können die Last nicht dauerhaft überwiegend alleine tragen. In dieser Zeit zahlreicher gleichzeitig stattfindender Veränderungen sehe ich viele Risiken, aber auch viele Chancen, selbst wenn die Themen vielleicht noch unbeherrschbar erscheinen. Eines ist dabei besonders wichtig: Trotz aller Unterschiede zwischen den Menschen und ihren Lebensstilen wollen wir nach gemeinsamen Lösungen suchen, die wir als solidarische Stadtgesellschaft gemeinsam verantworten und umsetzen.

Diese Kultur einer gemeinsamen und optimistischen Zukunftsgestaltung ist für unsere Stadt typisch, muss aber immer wieder aufs Neue gemeinsam gelebt werden. Herzlichen Dank für Ihren persönlichen Einsatz in unserer Stadtgesellschaft. Ihnen und Ihren Liebsten wünsche ich ein frohes Fest und ein gesundes, glückliches und friedvolles Jahr 2023.

Ihr Dr. Frank Mentrup