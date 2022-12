von Ellena Sausen

Weihnachtsgeschenke auf dem letzten Drücker? Für viele Menschen ist das leider Realität. Das Resultat: Überfüllte Läden und gestresste Menschen. Viele greifen da lieber auf das Online-Shopping zurück, um sich das zu ersparen.

Achim Schick, 52 Jahre hat seine letzten Weihnachtsgeschenke eben noch in der Stadt gekauft | Bild: Elena Sausen

Nicht so Achim Schick, den ka-news.de auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt trifft. Er hat soeben die letzten beiden Weihnachtsgeschenke noch in der Stadt besorgt. "Ich unterstütze lieber den Einzelhandel, im Internet shoppe ich eher ungern", sagt Schick. Er unterstützt gerne alteingesessene Läden wie das Musikhaus Schlaile, bei dem er zwei Platten gekauft hat- von welchem Interpreten wird natürlich nicht verraten. "Es soll ja eine Überraschung werden."

Die Karlsruher werden kreativ

Neben dem klassischen Weihnachtsshopping sind bei den Karlsruhern aber auch selbstgebastelte Geschenke angesagt. "Ich hab aus Bierflaschen und Reifenputzern Renntiere gebastelt, die sehen echt witzig aus", erzählt Antonia. In Vorweihnachtsstress sei sie so gar nicht geraten, vielmehr schaue sie über das Jahr, was ihr an Ideen kommt. "Immer, wenn ich was Schönes sehe, lasse ich mich davon inspirieren und manchmal kaufe ich auch was, wenn ich es besonders passend für jemand finde", sagt die 16-Jährige.

Auch ihre Freundin Nadine war kreativ und hat ihre Weihnachtskarten dieses Jahr einfach selbst gestaltet. Als stressig empfindet sie das nicht. "In weihnachtlichen Stress bin ich so gar nicht geraten. Es sollte auch kein Stress sein, etwas zu verschenken", ergänzt sie.

Mathias, 28 Jahre lässt Bilder sprechen | Bild: Elena Sausen

Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte und manchmal da unterstreichen sie sie zusätzlich: "Ich schenke meinen Eltern mit meiner Freundin zusammen einen Fotokalender, da haben sie das ganze Jahr über etwas von", sagt Mathias, 28 Jahre. Er sei aber auch ein großer Freund von Gutscheinen, da sich damit jeder selbst das Passende aussuchen könne- "Restaurantgutscheine kommen besonders gut an," gibt er als Tipp mit auf den Weg. In Geschenkestress sei er dieses Jahr nicht verfallen.

Traditionell und ganz ohne Stress

Das trifft auch auf die 65-Jährige Christa zu. "Och, ich hab gar keinen Stress. Ich fang schon im Juli an und hab die Geschenke im September zusammen", erzählt sie im Gespräch mit ka-news.de schmunzelnd. Sie sei der Auffassung, dass Wünsche nicht erst kurz vor Weihnachten entstehen, sondern das ganze Jahr über- man müsse seinen Liebsten nur zuhören. Außerdem gehe es nicht darum, wer das Tollste und Teuerste verschenkt, sondern um die Geste.

"Bei mir Zuhause gibt es sogar einen Weihnachtswichtel. Liegt morgens eine Mehlspur zum Backofen, dann weiß man, dass die Wichtel aktiv waren und es bis zur Bescherung nicht mehr lang ist", so Christa.

Christa, 66 Jahre lässt sich von Traditionen aus Norwegen inspirieren | Bild: Elena Sausen

Richtig Traditionell wird bei Mathilde das Weihnachtsfest gefeiert: "Mein Enkel, der jetzt sieben Jahre ist, besteht nach wie vor darauf, dass das Christkind kommt", sagt die 66 Jährige. Die Geschenke liegen bereits bereit. Verschenken wird Mathilde vor allem Gebrauchsgegenstände- "etwas Nützliches ist immer gut", aber auch Süßigkeiten und Spielzeug für ihren Enkel würden ihren Platz unter dem Weihnachtsbaum finden.

Mathilde, 66 Jahre lässt ihrem Enkel den Glauben an das Christkind | Bild: Elena Sausen

Fazit: Die Karlsruher scheinen so kurz vor dem Fest sehr entspannt- zumindest was den Geschenkestress betrifft. Die Inflation und steigende Energiekosten hindern sie nicht daran, Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten einzukaufen oder sogar selbst zu basteln. Die Redaktion ka-news.de wünscht allen "Last-Minute" Einkäufern frohe Weihnachten und starke Nerven!