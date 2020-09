vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen Weichenarbeiten: Einschränkungen der Linie S81

Am ersten Oktoberwochenende finden Weichenarbeiten am Karlsruher Hauptbahnhof statt. Damit wird der morgendliche Bahnverkehr der Linie S81 eingeschränkt. Zur Weiterfahrt nach Forbach und Freudenstadt müssen Reisende in Rastatt umsteigen. Betroffen sind Pendler aus Ettlingen West, Bruchhausen, Malsch, Malsch Süd und Muggensturm.