Karlsruhe vor 43 Minuten

Wegen Weichenarbeiten: Einschränkungen der Linie S8

In den Nächten von Donnerstag, 14. September, (jeweils ab 23 Uhr) bis Mittwoch, 20. September, (jeweils bis 4.20 Uhr) und am Montag, 25. September von 0 Uhr bis 4 Uhr finden Weichenarbeiten entlang der Strecke zwischen Karlsruhe und Forchheim statt. Aus diesem Grund ist die Bahnverbindung vom Karlsruher Stadtgebiet auf dieser Strecke ins Umland in den genannten Zeiträumen unterbrochen. Es kommt in diesen Nächten zu Zug- und Haltausfällen auf der AVG-Linie S8 im Stadtgebiet Karlsruhe.