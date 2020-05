vor 40 Minuten Karlsruhe Wegen Pfingsten: Leerung von Bio-, Papier-, Restmüll- und Wertstofftonnen verschiebt sich

Am Pfingstmontag, 1. Juni, steht die städtische Müllabfuhr in Karlsruhe still. Aufgrund dessen kann es in dieser Woche zu Verschiebungen bei den Abholtagen für Bioabfall, Papier, Restmüll und Wertstoff kommen.