22.02.2021 18:21 Karlsruhe Wegen Home Schooling: ScoolCard für Schüler wird kostenlos einen Monat verlängert

Home Schooling statt Klassenzimmer: Wochenlang fand auch in Baden-Württemberg aufgrund der Corona-Pandemie kein Präsenzunterricht in Schulen statt. Viele Schülertickets blieben deshalb im Januar und Februar zu weiten Teilen ungenutzt. Das Land Baden-Württemberg wird deshalb nun ein weiteres Mal die Familien bei den Schüler-Abos im ÖPNV finanziell entlasten und ihnen einen Monats-Beitrag erstatten. Dies gab das Landes-Verkehrsministerium gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Das Land schnürt hierfür ein Hilfspaket mit einem Volumen von 20 Millionen Euro.