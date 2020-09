vor 58 Minuten Karlsruhe Wegen Fridays for Future-Demo: VBK-Busse fahren Umleitung

Wegen des globalen Klimastreiks am Freitag, 25. September, bei dem sich auch die Fridays-for Future-Ortsgruppe Karlsruhe beteiligt, fahren die Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am kommenden Freitag Umleitungen. Betroffen sind die Buslininien 30, 39 und 73 zwischen 11 und zirka 13 Uhr. Der Bahnverkehr in der Innenstadt fährt wie gewohnt.