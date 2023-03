Die Bushalte-stellen Hagsfeld Bahnhof und Julius-Bender-Straße in Richtung Waldstadt Zentrum werden in diesem Zeitraum in die Straße Ruschgraben verlegt.

Umleitungsroute der Buslinie 31

Von der Haltestelle Pfizer kommend fahren die Busse zunächst weiter geradeaus über die Straße Ruschgraben. Anschließend biegen sie links in die Julius-Bender-Straße und dann rechts in die Karlsruhe Straße ab. Von dort geht es weiter auf dem regulären Fahrweg Richtung Waldstadt Zentrum. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg.