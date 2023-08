Karlsruhe vor 1 Stunde

Wasserspiele auf dem Marktplatz werden für einen Tag abgeschaltet

Die Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz müssen am Mittwoch, 23. August, pausieren: An diesem Tag werden im Zuge der Neugestaltung der Kaiserstraße im Bereich des Marktplatzes Einbindearbeiten an den dort bestehenden Wasserleitungen vorgenommen.